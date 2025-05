Lorenzo Musetti è stato eliminato da Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d’Italia

Il tennista italiano Lorenzo Musetti è stato eliminato in semifinale agli Internazionali di Roma, il più importante torneo che si gioca in Italia. È stato battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 3 della classifica mondiale) in due set, perdendo il primo 6-3 e il secondo 7-6 (con il punteggio di 7-4 al tie-break, cioè il game speciale che si gioca quando i giocatori sono 6 game pari). Nel torneo maschile di singolo è rimasto in gara un altro italiano, Jannik Sinner, che è il numero 1 al mondo: giocherà la semifinale venerdì alle 20:30 contro lo statunitense Tommy Paul.

Musetti ha 23 anni, è uno dei migliori tennisti della sua generazione ed è da poco entrato tra i primi 10 della classifica mondiale. Con il risultato di questo torneo, da lunedì salirà all’ottavo posto (le classifiche del tennis si aggiornano sempre il lunedì successivo ai tornei, che generalmente finiscono la domenica). Negli ultimi mesi sta ottenendo ottimi risultati sulla terra rossa, la superficie su cui da sempre gioca meglio e quella più adatta al suo gioco: è arrivato fino alle fasi finali di tutti i tornei più importanti, ma in nessuno è riuscito a vincere. Ha comunque mostrato grossi miglioramenti, sia nella gestione nervosa delle partite, sia su alcuni aspetti tecnici (il dritto e soprattutto il servizio).

Gli Internazionali sono un torneo molto prestigioso, della categoria Masters 1000, che è seconda per importanza solo ai quattro del Grande Slam.