Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del parziale fallimento dell’incontro in programma ieri in Turchia fra Russia e Ucraina per iniziare una trattativa per arrivare alla pace fra i due paesi: dopo la rinuncia a partecipare del presidente russo Putin anche quello ucraino Zelensky ha lasciato la Turchia, e l’incontro spostato a oggi si dovrebbe tenere fra due delegazioni di livello più basso. Il Manifesto e l’Osservatore Romano seguono invece le notizie sui bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, il Fatto ipotizza riforme elettorali, la Verità si occupa dei finanziamenti ministeriali al cinema, e Libero titola sulle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco.