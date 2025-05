Il cantante statunitense Chris Brown è stato arrestato in Inghilterra per una presunta aggressione commessa nel 2023

Il cantante statunitense Chris Brown è stato arrestato in Inghilterra e accusato di un’aggressione che avrebbe compiuto a Londra nel febbraio del 2023. Al momento dell’arresto il cantante si trovava in un hotel di Manchester: Brown è accusato di aver aggredito il produttore Abe Diaw in una discoteca di Londra e di avergli causato gravi lesioni. Brown era in tour nel Regno Unito all’epoca. Brown, che ha 36 anni, ha avuto parecchi problemi giudiziari in passato: tra le altre cose nel 2009 fu condannato a cinque anni di libertà vigilata per aver picchiato la cantante Rihanna, all’epoca sua fidanzata.