Su molti giornali l’apertura è dedicata all’incontro in programma oggi in Turchia fra le delegazioni di Russia e Ucraina per iniziare una trattativa per una tregua nella guerra fra i due paesi e all’annuncio russo che il presidente Putin non parteciperà al vertice. Qualche giornale titola invece sui discorsi del presidente della Repubblica Mattarella e dell’ex presidente del Consiglio Draghi al summit Cotec sull’innovazione in Portogallo, altri si occupano del dibattito alla Camera durante il question time a cui ha partecipato la presidente del Consiglio Meloni, il Fatto e la Verità aprono sulla sentenza del Tribunale dell’Unione Europea che ha stabilito che i messaggi scambiati durante la pandemia tra la presidente dell’Unione Europea von der Leyen e il CEO dell’azienda farmaceutica Pfizer Bourla avrebbero dovuto essere resi pubblici, e il Giornale segue le nuove indagini per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. I giornali sportivi commentano la vittoria della Coppa Italia maschile di calcio del Bologna, che ha sconfitto in finale il Milan per 1-0.