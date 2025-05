La catena di abbigliamento sportivo Foot Locker sarà comprata dalla concorrente Dick’s Sporting Goods per 2,4 miliardi di dollari

La catena di abbigliamento sportivo Foot Locker sarà comprata dalla Dick’s Sporting Goods, un’altra catena di articoli sportivi presente soprattutto negli Stati Uniti. Lo ha comunicato la stessa Dick’s, che ha detto che l’operazione varrà 2,4 miliardi di dollari (oltre 2,1 miliardi di euro) e che servirà per garantire all’azienda una presenza internazionale. Ha anche già annunciato che i negozi di Foot Locker, circa 2.400 in 22 paesi, manterranno il loro nome.

Le azioni di Dick’s, quotata alla borsa americana, giovedì sono arrivate a perdere anche il 13 per cento del loro valore: segno che gli investitori non hanno apprezzato la decisione. Questo perché rileva Foot Locker in un momento non particolarmente florido della sua storia: da qualche anno infatti sta risentendo di un pesante calo delle vendite, soprattutto nei centri commerciali, e l’anno scorso aveva già chiuso centinaia di punti vendita.