Il Barcellona ha vinto il campionato spagnolo di calcio per la 28esima volta

Con la vittoria di giovedì sera per 2-0 contro l’Espanyol, la squadra maschile del Barcellona ha vinto la Liga, il campionato di calcio spagnolo. Mancano ancora due giornate di campionato ma il Real Madrid, secondo in classifica, non può più recuperare lo svantaggio di 7 punti. È il secondo trofeo della stagione per il Barcellona, che quest’anno aveva vinto già la Coppa del Re (la coppa nazionale di Spagna) e la Supercoppa Spagnola: in entrambe le finali aveva battuto proprio il Real Madrid, sua storica rivale. È il 28esimo campionato spagnolo vinto dal Barcellona.

Il Barcellona è arrivato al primo posto in campionato solo nella seconda parte della stagione: alla fine del girone di andata era terzo a 6 punti dalla prima. Quest’anno il Barcellona è stato la squadra più forte della Liga e una delle più forti in Europa, e ha giocato un calcio molto offensivo ed entusiasmante, arrivando a segnare la cifra notevole di 169 gol in tutte le competizioni. L’allenatore è il tedesco Hans-Dieter Flick, arrivato la scorsa estate.

Quest’anno il Barcellona è stata anche la squadra con l’età media più bassa (24 anni) nella Liga. Non è sorprendente per il Barcellona, che da vent’anni ha un ottimo settore giovanile: da lì provengono molti dei suoi titolari attuali, come l’attaccante spagnolo Lamine Yamal, che ha 17 anni ed è già uno dei più forti calciatori al mondo, e il difensore spagnolo 18enne Pau Cubarsí. In attacco (cioè dove ha fatto meglio), il Barcellona ha potuto contare anche su giocatori di maggiore esperienza, come il 28enne brasiliano Raphinha e il polacco 36enne Robert Lewandowski.