Sull’autostrada A1 c’è stato un incidente tra quattro auto della polizia: ci sono diversi agenti feriti, uno in modo grave

Nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione Nord, c’è stato un incidente tra quattro auto della polizia che si sarebbero tamponate o scontrate tra loro, non è ancora chiaro. Diversi poliziotti, nove scrivono alcuni giornali, sono feriti, di cui uno in modo grave. Sulla dinamica dell’incidente ANSA scrive che «probabilmente due auto si sono urtate lateralmente» e che poi «sono poi iniziati i tamponamenti a catena».

A bordo delle auto c’erano alcuni agenti di Milano di rientro dal servizio di scorta ai tifosi del Milan dopo la finale di Coppa Italia giocata a Roma. Sul posto si trovano tre ambulanze, un elicottero e i vigili del fuoco. In seguito all’incidente si è formata una coda di 11 chilometri tra il bivio per l’A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, in direzione Milano. La coda sta via via diminuendo.