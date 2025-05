Microsoft ridurrà del 3 per cento i propri posti di lavoro in tutto il mondo

Microsoft ha annunciato che ridurrà del 3 per cento la propria forza lavoro, pari a circa 6mila posti di lavoro. Ha detto che i licenziamenti avverranno in tutto il mondo, e riguarderanno tutti i livelli e i settori dell’azienda. Microsoft ha circa 228mila dipendenti e questi licenziamenti saranno i più grandi tra quelli decisi a partire dal 2023, quando l’azienda licenziò 10mila dipendenti, quasi il 5 per cento del totale. I nuovi licenziamenti sono stati annunciati nonostante i buoni risultati di Microsoft, che nel primo trimestre dell’anno aveva fatto registrare un aumento dei profitti che aveva superato le aspettative degli investitori.