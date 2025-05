Il silenzio del presidente russo Putin sulla sua partecipazione (che viene ormai data per esclusa) all’incontro a Istanbul con il presidente ucraino Zelensky per iniziare una trattativa per arrivare alla pace fra Russia e Ucraina e le sue critiche alla minaccia di nuove sanzioni da parte dell’Unione Europea sono la notizia principale sulla maggior parte dei giornali di oggi. Qualche giornale apre invece sul viaggio in Arabia Saudita del presidente degli Stati Uniti Trump per concludere nuovi accordi commerciali, mentre Libero e il Tempo criticano la presidente della Commissione Europea von der Leyen per l’uso dell’aereo per i suoi viaggi. I giornali sportivi presentano la finale della Coppa Italia maschile di calcio fra Bologna e Milan, in programma stasera a Roma.