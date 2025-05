Un importante diplomatico svedese è stato arrestato con l’accusa di spionaggio

I servizi segreti svedesi (Säpo) hanno fatto sapere che una persona, identificata dai media locali come un diplomatico di alto rango che aveva prestato servizio presso diverse ambasciate in tutto il mondo, è stata arrestata con l’accusa di spionaggio.

Secondo l’emittente nazionale svedese SVT, i servizi segreti stanno indagando su un possibile collegamento tra questo diplomatico e le dimissioni di Tobias Thyberg, ex ambasciatore in Ucraina e consigliere per la sicurezza nazionale del governo. Le sue dimissioni sono avvenute poche ore dopo la nomina e dopo che alcune sue foto private provenienti dalla app per la comunità gay Grindr erano state inviate al governo. Thyberg non è sospettato di alcun reato, dice SVT.

Negli ultimi anni, le autorità svedesi hanno espresso preoccupazione per le crescenti minacce provenienti da paesi stranieri come Russia, Cina e Iran. Per ora dell’arresto non si hanno altre notizie. Karin Lutz, portavoce dei servizi segreti, ha dichiarato di non poter commentare, pur comprendendo le domande sui potenziali collegamenti tra i due casi: «Ho visto la notizia e capisco che sollevi molti interrogativi, ma quello che possiamo dire per ora è che c’è una persona che è stata arrestata».