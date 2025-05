Leone XIV manterrà attivi i profili social del papato, nonostante qualche speculazione sul contrario

La curia romana, che assiste il papa nell’amministrazione della Chiesa cattolica, ha confermato che papa Leone XIV continuerà a usare gli account social ufficiali del papato. Finora i profili non erano stati aggiornati per riflettere il cambiamento del loro titolare, e anzi erano stati trasformati in archivi dei post di papa Francesco: questo aveva spinto alcuni a supporre che il nuovo papa non volesse continuare a usarli.

Su X (ex Twitter) il papa continuerà a usare il profilo denominato @Pontifex, aperto per volere di Benedetto XVI nel 2012 e mantenuto da papa Francesco, e i vari profili ufficiali che traducono i post nelle altre lingue. Al momento dell’annuncio dell’intenzione di mantenere i profili su X questi non erano ancora stati aggiornati e si presentavano ancora come archivi dei post di papa Francesco. Anche su Instagram è stato aperto un profilo dallo stesso nome, diverso rispetto a quello del suo predecessore, chiamato @Franciscus.