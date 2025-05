Le trattative per organizzare l’incontro di giovedì in Turchia fra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky sono la notizia su cui aprono quasi tutti i giornali di oggi: Putin non ha ancora confermato la sua partecipazione e si è opposto a una tregua preliminare nella guerra fra i due paesi, mentre il presidente degli Stati Uniti Trump lo ha invitato a partecipare e ha detto che potrebbe esserci pure lui. Qualche giornale si occupa invece del primo accordo raggiunto da Cina e Stati Uniti sui dazi, mentre il Manifesto titola sulla decisione del partito curdo PKK di abbandonare la lotta armata e di sciogliersi.