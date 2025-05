In Messico una candidata sindaca nello stato di Veracruz è stata uccisa

Domenica sera Yesenia Lara Gutiérrez, candidata sindaca di Texistepec, nello stato di Veracruz, in Messico, è stata uccisa durante un evento della campagna elettorale. Le elezioni locali sono previste per il primo giugno in più di 200 comuni di Veracruz.

Oltre a Gutiérrez, esponente del partito al governo Morena, sono morte anche le quattro persone che erano con lei. Altre tre sono state ferite. La governatrice di Veracruz, Rocío Nahle, ha fatto sapere che tra i morti c’è anche la figlia di Lara Gutiérrez. Il momento in cui Yesenia Lara Gutiérrez è stata uccisa è stato trasmesso in una diretta su Facebook. CNN spiega che nel video si vedeva la candidata salutare in modo festoso alcune persone mentre sfilava per le strade di Texistepec, circondata da una carovana di sostenitori e sostenitrici in macchina e in motorino. Nel video si sentono circa 20 colpi d’arma da fuoco.

Il 29 aprile, primo giorno di apertura della campagna elettorale, era stato ucciso a Coxquihui, sempre a Veracruz, anche Germán Anuar Valencia, candidato sindaco del partito Morena. Rocío Nahle aveva fatto sapere che dopo questo omicidio 57 candidati locali avevano richiesto misure di protezione in vista delle elezioni, ma non è chiaro se Lara Gutiérrez fosse tra loro.