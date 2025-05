Novak Djokovic non sarà più allenato da Andy Murray

L’ex tennista inglese Andy Murray non allenerà più il serbo Novak Djokovic. Murray aveva iniziato ad allenare Djokovic a novembre, pochi mesi dopo essersi ritirato dal tennis. L’inizio della loro collaborazione era stato molto notevole perché oltre a essere due dei tennisti più forti di sempre, Murray e Djokovic in passato avevano avuto una delle rivalità più longeve della storia del tennis. L’inizio dell’anno per Djokovic con Murray allenatore è stato però molto deludente: nel 2025 infatti ha perso al primo turno in quattro dei tornei in cui ha giocato, cosa piuttosto insolita per l’ex numero 1 al mondo (oggi è al sesto posto nel ranking mondiale dei migliori tennisti).