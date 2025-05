Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura alle parole del presidente ucraino Zelensky, che per la prima volta dall’invasione russa del suo paese si è detto disponibile a incontrare il presidente russo Putin in Turchia giovedì per tentare di arrivare a un accordo per la fine della guerra fra i due paesi, chiedendo intanto un cessate il fuoco. Qualche giornale titola invece sul primo Regina Coeli recitato ieri da papa Leone XIV, che ha chiesto che si arrivi alla pace nei vari conflitti in corso nel mondo, il Sole 24 Ore analizza i dati sulla giustizia civile in Italia, e i giornali sportivi commentano i risultati del campionato di Serie A maschile di calcio, con la vittoria dell’Inter e il pareggio del Napoli, che adesso ha solo un punto di vantaggio in classifica.