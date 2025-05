È morta a 57 anni Koyo Kouoh, curatrice dell’edizione 2026 della Biennale d’arte di Venezia

È morta sabato a 57 anni Koyo Kouoh, la curatrice museale che era stata nominata a dicembre 2024 per dirigere l’edizione 2026 della Biennale d’arte di Venezia, una tra le più importanti e prestigiose manifestazioni internazionali d’arte contemporanea al mondo. La notizia è stata comunicata dalla stessa organizzazione della Biennale. Kouoh era nata nel 1967 a Douala, in Camerun, aveva anche la nazionalità svizzera ed era curatrice dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa di Città del Capo, in Sudafrica. Non sono noti per ora i motivi della morte.

La sua nomina era la prima di una curatrice africana alla Biennale e aveva avuto un grande rilievo internazionale nel settore. Kouoh avrebbe dovuto presentare titolo e tema della prossima edizione fra dieci giorni, il 20 maggio.