È morto Gianni Vasino, giornalista sportivo noto per la trasmissione “90° minuto”

È morto venerdì a Genova l’ex giornalista della Rai Gianni Vasino, noto per la trasmissione “90° minuto”. Vasino aveva 88 anni e fra il 1970 e il 1992 fu uno degli inviati della seguitissima trasmissione, che la domenica pomeriggio raccontava le partite della Serie A di calcio (oggi va in onda fra il sabato e il lunedì, con molta meno rilevanza). Era nato a Serravalle, frazione del comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara, era stato assunto in Rai nel 1968 e per “90° Minuto” seguiva soprattutto le squadre lombarde. Vasino andò in onda tutte le domeniche in cui c’era il campionato per 22 anni di fila. Fra il 1990 e il 1995 condusse anche la trasmissione di Rai 3 “A tutta B”, dedicata alla Serie B.