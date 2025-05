La Fiorentina è stata eliminata dalla Conference League in semifinale

La Fiorentina è stata eliminata dalla Conference League, la terza competizione calcistica europea, dopo aver perso in semifinale contro il Real Betis (che in Italia viene spesso chiamato anche Betis Siviglia). Giovedì sera la partita di ritorno a Firenze è finita 2-2 dopo i tempi supplementari e ha decretato l’eliminazione della Fiorentina, visto che l’andata era finita 2-1 per il Real Betis (che giocava in casa).

Nei tempi regolamentari della partita di ritorno la Fiorentina aveva inizialmente pareggiato il conto dei gol dell’andata vincendo 2-1 in rimonta, grazie a una doppietta del terzino Robin Gosens. Nel primo tempo supplementare però il Real Betis ha segnato di nuovo, portando il risultato complessivo tra andata e ritorno sul 4-3. In finale il Real Betis giocherà contro il Chelsea, che ha eliminato in semifinale gli svedesi del Djurgårdens. In entrambe le ultime due stagioni la Fiorentina era arrivata in finale di Conference League, ma aveva sempre perso.