È stata archiviata l’inchiesta in cui il regista canadese Paul Haggis era accusato di una violenza sessuale in Puglia

La giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, ha accolto la richiesta della procura ed ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta nei confronti del regista canadese Paul Haggis, che era accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate in Italia nei confronti di una donna inglese.

Le accuse risalivano al giugno del 2022, quando Haggis era in Puglia per girare uno spot promozionale e partecipare a un festival. In seguito alla denuncia della donna, Haggis era stato messo per circa due settimane agli arresti domiciliari, e poi era stato liberato. Al momento dell’arresto Haggis si era dichiarato innocente, pur riferendo di avere avuto rapporti «consensuali» nel corso di tre giorni trascorsi insieme alla donna che lo aveva poi denunciato. Dopo mesi di indagini, nel marzo del 2024 la procura di Brindisi aveva ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per sostenere l’accusa e aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta.

Haggis, che ha 72 anni e ha anche la cittadinanza statunitense, è noto soprattutto per aver vinto il premio Oscar nel 2006 con Crash (che ottenne i premi come miglior film e migliore sceneggiatura originale). Nel corso della sua carriera ha scritto le sceneggiature di vari episodi per famose serie televisive e, nel 2004, di Million Dollar Baby, film diretto da Clint Eastwood.

In un caso separato, nel novembre del 2022 era stato dichiarato responsabile di stupro nell’ambito del processo civile New York, avviato in seguito alla denuncia di una donna. La giuria aveva stabilito che Haggis avrebbe dovuto risarcire la donna con 7,5 milioni di dollari.