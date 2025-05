L’attore statunitense Michael Pitt è stato arrestato con l’accusa di violenze sessuali

L’attore statunitense Michael Pitt è stato arrestato a New York con l’accusa di violenze sessuali e lesioni. Pitt è noto per i ruoli in serie tv come Dawson’s Creek e Boardwalk Empire e in film come Funny Games, The Dreamers – I sognatori e 7 psicopatici: secondo documenti visti da Variety, i fatti risalgono all’aprile del 2020 e Pitt si è dichiarato non colpevole. Il New York Post, che ne ha dato notizia per primo, scrive che avrebbe abusato sessualmente di una sua ex fidanzata, che poi avrebbe aggredito con vari oggetti, tra cui un mattone e un’asse di legno; avrebbe inoltre cercato di strangolarla nell’agosto del 2021.

A detta del sito scandalistico TMZ dopo l’arresto, avvenuto venerdì, Pitt sarebbe stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione. La prossima udienza nel caso è prevista per il 17 giugno.