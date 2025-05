Le due notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono l’apertura del conclave per l’elezione del nuovo papa, che inizierà oggi pomeriggio con la prima votazione, e l’elezione a nuovo cancelliere tedesco del leader della CDU Friedrich Merz alla seconda votazione da parte del Bundestag (la camera bassa del parlamento tedesco), dopo che nella prima non aveva raggiunto la maggioranza richiesta per sei voti. I giornali sportivi festeggiano la qualificazione per la finale della Champions League maschile di calcio dell’Inter, che ha battuto in semifinale il Barcellona per 4-3 ai tempi supplementari.