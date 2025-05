Ci sono grossi ritardi dei treni per lo sciopero nazionale in corso

Martedì molti treni hanno subìto considerevoli ritardi o sono stati cancellati a causa dello sciopero del personale ferroviario indetto dalle 9 alle 17 dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. I disagi si sono concentrati in particolare alla stazione Termini di Roma, dove alcuni treni hanno accumulato ritardi fino a 210 minuti e sono stati cancellati, tra gli altri, vari treni dell’alta velocità diretti a Venezia, Milano e Napoli. Ci sono stati treni soppressi anche in altre città, tra cui Milano, Napoli, Torino, Bologna. In Veneto, secondo i sindacati, ha aderito allo sciopero il 90 per cento del personale ferroviario.

Lo sciopero era stato indetto per il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale della mobilità, scaduto quasi un anno e mezzo fa, il 31 dicembre del 2023.