Il piano approvato dal gabinetto di sicurezza israeliano per occupare interamente la Striscia di Gaza è la notizia su cui aprono quasi tutti i giornali di oggi: il piano prevede un’occupazione permanente e protratta nel tempo e lo spostamento della popolazione palestinese nel sud della Striscia. Il Sole 24 Ore titola invece sul piano presentato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen e dal presidente francese Macron per accogliere ricercatori nell’Unione Europea, il Giornale ipotizza un progetto del governo per aumentare gli stipendi ai giovani, e la Verità si occupa della valutazione dei servizi segreti interni tedeschi che ha indicato il partito di estrema destra AfD come un pericolo per la democrazia.