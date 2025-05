Cinque cose che abbiamo comprato ad aprile

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli



Un robot da cucina

È della marca Kenwood, si può usare per: tritare, affettare, grattugiare, frullare e impastare. È abbastanza piccolo rispetto a molti altri robot da cucina (è alto 30 centimetri), e le parti si possono staccare e lavare in lavastoviglie separatamente. Il redattore che l’ha comprato lo ha scelto perché: «non è troppo ingombrante, è compatto e non ha troppe funzioni. Fa quello che deve fare, bene». Costa circa 66 euro e si trova su Amazon.

Dei bidoni per la spazzatura

Sono di Ikea, semplici, a base circolare, in acciaio e con il coperchio: la redattrice che li ha comprati li usa uno, quello grande, per la carta e uno, quello più piccolo, per il vetro. Li ha comprati per contenere i sacchetti che prima teneva in un angolo della cucina e «dare una parvenza di ordine». Costano 25 euro quello grande, che ha una capienza di 40 litri, e 15 euro quello piccolo, che invece ha una capienza di 16 litri.

Un contenitore

Dopo aver capito che la ragione per cui la sua casa sembra disordinata è che ci sono troppe cose in vista, la stessa redattrice di sopra si è messa a cercare dei contenitori. Uno bello l’ha trovato sempre all’Ikea: è grande 25x35x20 centimetri, è in cartone ma ha un aspetto abbastanza elegante. Lei lo ha usato «per un po’ di cartelline e documenti che prima tenevo impilati sul ripiano di una libreria». È disponibile anche in grigio, costa 12 euro ed è di Ikea.



Un phon che fa anche la piega

Una redattrice ha comprato un phon di quelli cosiddetti “di nuova generazione”, cioè a forma di tubo e con testine apposta per fare la piega senza bisogno di dover usare altri strumenti come una piastra o la spazzola tonda. È della marca BaByliss, modello Air wand 3 in 1, che viene venduto con due testine a parte: una a forma di spazzola, che serve per pettinare i capelli mentre li si asciuga, e un’altra che serve per lisciare i capelli. Lei ha i capelli lunghi e lisci, tendenti al crespo, ma è troppo pigra per usare la spazzola tonda ogni volta. Trova che questo phon «li asciughi velocemente e li lasci lisci, non crespi, e morbidi». Lo svantaggio è che «è un po’ pesante». Lei lo ha preso scontato con i punti dei supermercati Esselunga. Sul sito ufficiale del marchio costa 130 euro o su Amazon 140 euro, ma viene venduta con una testina in più.

Un piumino leggero

È il classico capo che serve per non farsi cogliere impreparati in questa stagione intermedia, in cui potrebbe iniziare a piovere e a fare freddo inaspettatamente, ma si può indossare anche in inverno, sotto ai cappotti o alle giacche non imbottite. Ha anche il vantaggio che si può ripiegare e infilare in una custodia, diventando abbastanza piccolo da poter essere messo in borsa quando non lo si usa, senza doverselo trascinare dietro tutto il giorno. Il lato negativo è che se lo si lascia appallottolato nella custodia per troppo tempo poi rimane un po’ stropicciato. Lo ha comprato una redattrice da Uniqlo: è il modello Puffertech, costa 60 euro ed è disponibile in più colori.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un'affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.