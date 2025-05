Su molti giornali di oggi il titolo in apertura è dedicato alle parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che si è detto scettico sulla possibilità di raggiungere un accordo per la tregua fra Russia e Ucraina per il troppo odio fra i due presidenti Putin e Zelensky. Qualche giornale si occupa invece del conclave per l’elezione del nuovo papa che inizierà il 7 maggio e dei candidati considerati favoriti, il Sole 24 Ore pubblica un’indagine sulla percezione dell’inflazione da parte degli italiani, il Fatto e la Verità titolano sul primo turno delle elezioni presidenziali in Romania, mentre Libero critica la visita di una classe di una scuola dell’infanzia in un centro islamico in provincia di Treviso.