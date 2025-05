Sulle prime pagine di oggi ci sono principalmente tre notizie: la decisione dell’Ucraina di non aderire ai tre giorni di cessate il fuoco annunciati unilateralmente dalla Russia in occasione delle celebrazioni della sconfitta della Germania nazista e della fine della Seconda guerra mondiale; le notizie sul conclave per l’elezione del nuovo papa che inizierà il 7 maggio; la foto del presidente statunitense Donald Trump vestito da papa pubblicata dall’account ufficiale della Casa Bianca. I giornali del Trentino-Alto Adige aprono con le elezioni comunali, tra i comuni in cui si vota ci sono anche Trento e Bolzano. I giornali sportivi hanno in apertura la vittoria del Napoli, primo in classifica nel campionato di Serie A.