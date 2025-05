Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a notizie diverse: alcuni si occupano dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Trump e del possibile avvio di una trattativa con Cina e Unione Europea per superarli, altri titolano sul contenuto di un’intervista della presidente del Consiglio Meloni con Adnkronos, altri ancora seguono le notizie sul conclave per l’elezione del nuovo papa che inizierà il 7 maggio, e qualche giornale apre sulla valutazione dei servizi segreti interni tedeschi che hanno dichiarato il partito di estrema destra AfD un pericolo per la democrazia. Il Sole 24 Ore si occupa dei dati sulla disoccupazione in Italia a marzo, il Manifesto titola sull’attacco con droni a una nave di una ong che portava aiuti alla Striscia di Gaza, e i giornali sportivi presentano le partite di oggi della Serie A maschile di calcio di Napoli e Inter, prima e seconda in classifica.