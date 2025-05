Celebripost

L’AFI Life Achievement Award è un importante premio che l’American Film Institute consegna a una personalità del cinema o della televisione che ha contribuito in modo significativo all’arricchimento della cultura americana: quest’anno è stato premiato il regista Francis Ford Coppola, che ha ritirato il premio in compagnia dei colleghi George Lucas e Steven Spielberg. Rimanendo in tema di riconoscimenti, nei giorni scorsi hanno ricevuto una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame di Los Angeles Ellen Pompeo e i Green Day: ha partecipato alla cerimonia per quest’ultimi anche Ryan Reynolds, che però valeva la pena fotografare mentre festeggia la promozione della sua squadra di calcio gallese. Per finire con Timothée Chalamet e Kylie Jenner, Natasha Lyonne, Jeremy Allen White, Blake Lively e Jake Gyllenhaal.