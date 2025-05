La Fiorentina ha perso 2-1 contro il Real Betis nella semifinale d’andata di Conference League

La Fiorentina ha perso 2-1 fuori casa contro il Real Betis (che in Italia viene spesso chiamato Betis Siviglia) nella semifinale d’andata di Conference League, la terza competizione calcistica europea per importanza. Il Betis era andato in vantaggio per 2-0, con i gol del marocchino Abde Ezzalzouli nel primo tempo e del brasiliano Antony nel secondo, poi la Fiorentina è riuscita a segnare con il difensore Luca Ranieri. Il suo è un gol importante in vista della partita di ritorno: la Fiorentina dovrà vincere con un gol di scarto per pareggiare il conto e portare la semifinale ai supplementari, e almeno con due gol di scarto per qualificarsi per la finale. La partita di ritorno si giocherà a Firenze giovedì prossimo alle 21.