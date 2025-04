Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma molti si occupano del discorso tenuto dal presidente della Repubblica Mattarella in un’azienda farmaceutica di Latina in vista della festa del primo maggio, nel quale ha chiesto una maggiore attenzione agli incidenti sul lavoro e l’aumento degli stipendi, fermi o inferiori ai livelli di venti anni fa. Qualche giornale titola sulla vittoria dei Liberali alle elezioni in Canada, il Messaggero apre sull’incontro di ieri a Roma fra la presidente del Consiglio Meloni e il presidente turco Erdogan, il Giornale e la Verità attribuiscono la responsabilità del blackout in Spagna e Portogallo al ricorso eccessivo alle energie alternative e alle politiche ambientali, Libero si occupa del conclave per eleggere il nuovo papa che inizierà il 7 maggio, e il Tempo commenta il ritiro dal conclave del cardinale Becciu. I giornali sportivi presentano l’andata della semifinale di Champions League maschile di calcio in programma stasera fra Barcellona e Inter.