La polizia svedese ha arrestato una persona sospettata di essere responsabile della sparatoria a Uppsala

Mercoledì la polizia di Uppsala, una città svedese 70 chilometri a nord di Stoccolma, ha detto di aver arrestato una persona sospettata di aver ucciso tre persone in una sparatoria avvenuta ieri sera in città. La persona, di cui non si conosce l’identità, ha meno di 18 anni. La sparatoria è avvenuta in un negozio di un barbiere, ma secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia non ci sarebbe un collegamento fra l’evento e il negozio stesso.

La polizia non si è espressa sulla possibilità che la sparatoria sia legata alla violenza dei gruppi criminali, che da alcuni anni hanno notevolmente aumentato il numero di omicidi e sparatorie nel paese. Ha solo detto di star identificando le tre persone uccise, che hanno fra i 15 e i 20 anni, e che sulla base di questo sta lavorando su «possibili ritorsioni». La sparatoria è stata compiuta mentre nella città, nota per le sue università, erano cominciate le feste di Valborg, celebrazioni svedesi per l’inizio della primavera, che portano molte persone in strada.

