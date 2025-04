Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a notizie diverse: alcuni titolano sul blackout che ieri ha interessato gran parte della Spagna e del Portogallo, altri aprono sulla data del 7 maggio fissata per l’apertura del conclave che dovrà eleggere il nuovo papa, altri ancora si occupano dell’annuncio del presidente russo Putin di tre giorni di cessate il fuoco con l’Ucraina in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Il Sole 24 Ore apre sull’offerta pubblica di scambio presentata da Mediobanca per acquisire Banca Generali.