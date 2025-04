Sono due i temi principali di cui si occupano in apertura i giornali di oggi: alcuni titolano sulle notizie legate alla morte di papa Francesco, con la visita delle persone alla sua tomba nella basilica di Santa Maria Maggiore e le ipotesi su chi potrà essere il suo successore, altri seguono le trattative per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina e la mediazione degli Stati Uniti dopo l’incontro di sabato fra Trump e Zelensky in Vaticano. Il Sole 24 Ore analizza i dati sugli eventi meteorologici estremi degli ultimi quindici anni in Italia, mentre i giornali sportivi commentano i risultati del campionato di Serie A maschile di calcio, con la vittoria del Napoli che stacca in testa alla classifica l’Inter, sconfitta dalla Roma.