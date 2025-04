Il Liverpool ha vinto il campionato inglese di calcio per la ventesima volta

Domenica pomeriggio il Liverpool ha vinto matematicamente la Premier League, il principale campionato maschile di calcio inglese, dopo aver vinto 5 a 1 contro il Tottenham. È il ventesimo campionato vinto dal Liverpool, che è così diventato una delle due squadre con il maggior numero di titoli nella storia del calcio inglese; l’altra è il Manchester United, che vinse la Premier League per l’ultima volta nel 2013.

Il Liverpool si è dimostrata la squadra migliore sin dall’inizio e ha in sostanza dominato il campionato, che ha poi vinto con 4 giornate d’anticipo. In Premier League ha perso solo 2 delle 33 partite giocate; ha vinto 2-0 sia all’andata che al ritorno contro il Manchester City, che aveva vinto i quattro campionati precedenti. Questi risultati sono stati in parte sorprendenti, se si considera che l’estate scorsa il Liverpool ha cambiato allenatore dopo dieci anni. Al posto del tedesco Jürgen Klopp, che aveva ottenuto grandi successi tra il 2015 e il 2024, è arrivato il nederlandese Arne Slot, che non aveva mai allenato fuori dai Paesi Bassi e che ha usato un approccio tattico non molto diverso da quello di Klopp.

Il suo giocatore più decisivo è stato ancora una volta l’attaccante egiziano Mohamed Salah, che in Premier League ha segnato 28 gol e fatto 18 assist. Oltre al campionato, però, quest’anno il Liverpool non potrà vincere nessun altro trofeo: è già stato eliminato sia dalla Champions League sia dalla FA Cup (la prestigiosa coppa d’Inghilterra) e a marzo ha perso la finale di Coppa di lega contro il Newcastle.