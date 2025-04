È morto Jair da Costa, attaccante della “Grande Inter” degli anni Sessanta

È morto a 84 anni Jair da Costa, ex calciatore brasiliano e attaccante della “Grande Inter”di Angelo Moratti, la prima squadra italiana a vincere due Coppe dei Campioni consecutivamente (quella che oggi è la Champions League). Giocò con l’Inter tra il 1962 e il 1972, anni in cui vinse inoltre quattro campionati e due coppe intercontinentali. Jair da Costa era nato nel 1940 a Santo André e aveva cominciato la propria carriera professionistica in Brasile con la Associação Atlética Portuguesa. Dopo il periodo in Italia rientrò in Brasile, dove giocò tra le altre cose assieme a Pelé nel Santos, e poi terminò la sua carriera in Canada.