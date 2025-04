Virginia Giuffre, la donna che aveva accusato il principe Andrea del Regno Unito di abusi sessuali, si è suicidata

Venerdì Virginia Giuffre, la donna che aveva accusato il principe Andrea del Regno Unito di aver abusato sessualmente di lei quando era minorenne, si è suicidata nella sua casa in Australia. Lo ha fatto sapere la sua famiglia. Giuffre aveva 41 anni e oltre al principe Andrea aveva accusato di abusi anche anche il finanziere statunitense Jeffrey Epstein, suicidatosi in carcere nel 2019: aveva raccontato che Epstein l’aveva obbligata ad avere rapporti sessuali con il principe Andrea in tre occasioni, quando lei aveva 17 anni, un’accusa che il principe ha sempre negato. Nel 2022 il principe raggiunse un accordo economico extragiudiziale con Giuffre per mettere fine a una causa civile in corso negli Stati Uniti.

La famiglia di Giuffre ha dato la notizia della morte della donna dicendo che «il peso dell’abuso… era diventato insostenibile».

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 9 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.