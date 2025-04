È morto l’ex brigatista Alberto Franceschini

È stata diffusa la notizia che l’11 aprile è morto Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse. Aveva 77 anni.

Franceschini era nato nel 1947. A 25 anni aveva partecipato al sequestro di Idalgo Macchiarini, dirigente della Siemens, e due anni dopo, nel 1974, a quello del magistrato e politico Mario Sossi. Poco dopo fu arrestato insieme a Renato Curcio, altro membro del cosiddetto “nucleo storico delle Brigate Rosse”, tra le altre cose per l’omicidio di due membri del Movimento sociale italiano avvenuto quello stesso anno a Padova. Rimase in carcere per 18 anni, fino al 1992. Nel 1982 si dissociò dalla lotta armata, ma non collaborò mai con la magistratura.

