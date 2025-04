Un’auto ha investito i manifestanti per il 25 aprile a Lanciano, uccidendo una persona e ferendone due

A Lanciano, in provincia di Chieti, un’auto ha investito le persone che stavano partecipando a una manifestazione per la festa della Liberazione, forse a causa di un malore del conducente o di un guasto meccanico. Un uomo, un ex carabiniere di 81 anni, è morto, e due donne sono state portate in ospedale. L’auto stava andando molto veloce e poco prima aveva urtato un’altra macchina in sosta. Il conducente ha 80 anni.