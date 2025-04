L’ex presidente sudcoreano Moon Jae-in è stato incriminato per corruzione

Giovedì l’ex presidente sudcoreano Moon Jae-in, che governò il paese dal 2017 al 2022, è stato incriminato per corruzione: secondo l’accusa, durante il suo mandato avrebbe agevolato la nomina dell’ex parlamentare Lee Sang-jik alla guida della Korea SMEs & Startups Agency (KOSME), un’agenzia non profit finanziata dal governo. In cambio Moon avrebbe ottenuto l’assunzione del suo ex genero – identificato soltanto con il cognome Seo – presso la Thai Eastar Jet, compagnia aerea thailandese di cui Lee era l’amministratore delegato. Seo sarebbe stato nominato nonostante la mancanza di esperienza o qualifiche nel settore dell’aviazione, e lo stipendio che ricevette tra il 2018 e il 2020 (pari a 217 milioni di won, 134mila euro) sarebbe stato in realtà una tangente incassata dallo stesso Moon.