La morte di papa Francesco è sempre l’argomento a cui è dedicata l’apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli principali riguardano l’esposizione del suo corpo nella basilica di San Pietro, con l’afflusso notevole di persone per rendergli omaggio, e la sua commemorazione in parlamento con gli interventi dei principali leader dei partiti, che dà l’occasione al Tempo e al Riformista di definire “papessa” rispettivamente Elly Schlein e Giorgia Meloni. I giornali sportivi commentano la qualificazione alla finale di Coppa Italia del Milan, che ha battuto l’Inter in semifinale, e i risultati dei recuperi delle partite di Serie A rinviate lunedì per la morte del papa.