È sempre la morte di papa Francesco la notizia principale su tutte le prime pagine: i titoli riguardano il suo funerale, in programma sabato mattina con la partecipazione prevista di molti leader mondiali, l’esposizione della salma da oggi a venerdì a San Pietro per l’omaggio della gente, le ipotesi su chi potrebbe essere il suo successore, il ricordo del suo pontificato, la decisione del governo italiano di proclamare cinque giorni di lutto nazionale con la richiesta di celebrazioni “sobrie” per il 25 aprile, e pure lo spostamento delle partite di calcio in programma sabato.