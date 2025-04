Le prime pagine di oggi sono tutte interamente o quasi dedicate alla morte di papa Francesco, avvenuta ieri mattina per un ictus cerebrale seguito dal coma e da un collasso cardiocircolatorio. Molti giornali lo ricordano come il “papa degli ultimi”, sottolineando il cambiamento che ha portato nella gestione e nell’organizzazione della Chiesa cattolica, spiegano i vari passaggi previsti per arrivare al prossimo conclave e fanno le prime previsioni su chi potrebbe essere il suo successore.