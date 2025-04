Le partite di calcio maschile, dalla Serie A ai campionati dilettantistici, sono state rinviate per la morte di papa Francesco

La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha annunciato che tutte le partite previste per lunedì, dalla Serie A ai campionati dilettantistici, sono state rinviate a causa della morte di papa Francesco, avvenuta lunedì. In Serie A ce n’erano in programma quattro, Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus: non è ancora chiaro quando verranno recuperate. La 33esima giornata di campionato era iniziata sabato con le vittorie di Napoli, Como e Roma su Monza, Lecce e Verona; domenica l’Inter aveva perso contro il Bologna, e il Milan contro l’Atalanta; Empoli e Venezia avevano invece pareggiato.