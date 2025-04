Mentre molti giornali mantengono ancora in apertura le notizie sui dazi degli Stati Uniti, con i commenti all’incontro fra il presidente degli Stati Uniti Trump e la presidente del Consiglio Meloni a Washington, le ipotesi sui prossimi contatti fra Stati Uniti e Unione Europea e la visita a Roma del vicepresidente statunitense Vance, altri si occupano della guerra fra Russia e Ucraina, con la minaccia degli Stati Uniti di ritirarsi dalla trattativa per arrivare a una tregua se i due paesi non accetteranno di arrivare a un accordo in tempi brevi. I giornali sportivi presentano la giornata del campionato di Serie A maschile di calcio, con le partite delle prime due squadre in classifica, Napoli e Inter, in programma rispettivamente oggi e domani.