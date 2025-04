L’incontro a Washington fra il presidente degli Stati Uniti Trump e la presidente del Consiglio Meloni è in apertura su tutti i giornali di oggi: la maggior parte dei titoli ne sottolineano il successo e la cordialità anche senza particolari effetti concreti, se non l’invito a Roma di Meloni a Trump per avviare una trattativa con l’Unione Europea sui dazi e la promessa di maggiori investimenti italiani negli Stati Uniti. Fanno eccezione solo Repubblica, che apre sull’incidente alla funivia del monte Faito a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, in cui sono morte quattro persone per la rottura di un cavo che ha fatto cadere una cabina, e il Sole 24 Ore, che si occupa dell’offerta di Monte dei Paschi di Siena per acquistare Mediobanca.