Gisèle Pelicot ha fatto causa alla rivista Paris Match per aver pubblicato una sua foto insieme a un uomo descritto come il suo compagno

Gisèle Pelicot ha fatto causa alla rivista francese Paris Match per aver violato la sua privacy pubblicando una foto di lei insieme a un uomo descritto come il suo nuovo compagno. Pelicot, che ha 72 anni, è diventata molto nota in tutto il mondo per il processo contro il suo ex marito Dominique Pelicot, che per molto tempo l’aveva sedata senza che lei ne fosse consapevole, e poi violentata e fatta violentare da decine di sconosciuti mentre era incosciente.

L’avvocato di Pelicot, Antoine Camus, ha definito «scioccante» e «deludente» la decisione di Paris Match di fotografare di nascosto un momento privato di Pelicot, una donna «il cui calvario è stato oggetto di 3.000 tra foto e video». Ha inoltre accusato la rivista di «non aver imparato nulla dal processo», che si è concluso a dicembre con la condanna di tutti e 51 gli imputati: i giudici hanno assegnato la pena massima di 20 anni a Dominique Pelicot, e pene dai 3 ai 15 anni agli altri uomini.

