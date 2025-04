Sono diverse le notizie in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sui dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Trump e sul suo incontro di oggi con la presidente del Consiglio Meloni, altri si occupano della prima lista di paesi considerati “sicuri” proposta dalla Commissione Europea per un esame più veloce delle richieste di asilo delle persone migranti provenienti da quei paesi. Il Corriere della Sera apre invece sul confronto fra Trump e il giudice federale che lo ha accusato di oltraggio alla corte per non aver rispettato la decisione sull’espulsione illegittima di una persona in El Salvador, Repubblica titola sulle stime dell’agenzia di rating Fitch sugli effetti dei dazi sul PIL globale, e la Verità si occupa della decisione della Corte suprema britannica di considerare “donne” per la legge sulle pari opportunità solo le persone biologicamente di sesso femminile. I giornali sportivi festeggiano la qualificazione dell’Inter alle semifinali della Champions League maschile di calcio grazie al pareggio con il Bayern Monaco.