Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Trump, con la proposta dell’Unione Europea di rimuoverli su beni industriali e automobili respinta dagli Stati Uniti e l’attesa per l’incontro fra la presidente del Consiglio Meloni e Trump in programma domani a Washington, altri della guerra in Ucraina e dell’opposizione statunitense a un documento dei paesi del G7 di condanna della Russia per i bombardamenti sulla città ucraina di Sumy. Repubblica e il Giornale aprono sul ricovero del presidente della Repubblica Mattarella per un intervento programmato, il Sole 24 Ore titola sul confronto fra governo e regioni per la riduzione delle liste di attesa nella sanità, il Manifesto si occupa della decisione dell’università statunitense di Harvard di respingere le richieste di Trump di modificare i propri programmi e le politiche di ammissione, il Fatto analizza i costi per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, e Verità, Libero e il Tempo festeggiano la vittoria del candidato della Lega nelle elezioni comunali a Monfalcone. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Inter e Bayern Monaco per la qualificazione alle semifinali della Champions League maschile di calcio.