Un parroco è stato arrestato in provincia di Brescia con l’accusa di violenza sessuale su minori

Mercoledì mattina il sacerdote Ciro Panigara, 48 anni, è stato arrestato in provincia di Brescia con l’accusa di aver commesso violenze sessuali su diversi minori che gli erano stati affidati durante le attività delle parrocchie in cui lavorava. È accusato di violenza sessuale aggravata ed è stato messo agli arresti domiciliari.

Lo scorso gennaio Panigara si era dimesso da parroco della chiesa di San Paolo, in provincia di Brescia, dopo che un ragazzino aveva confidato a un’educatrice di aver subìto di recente delle molestie da parte sua. Durante le indagini sono emerse altre accuse per fatti accaduti tra il 2011 e il 2013, quando Panigara lavorava in una parrocchia ad Adro, sempre in provincia di Brescia.

Secondo alcune fonti che hanno familiarità con le indagini, rimaste anonime ma citate da diversi media, gli episodi di abusi sarebbero decine. I minori coinvolti sarebbero almeno sei, tutti maschi tra i 10 e i 12 anni all’epoca dei fatti: avrebbero subìto molestie e palpeggiamenti sia nell’ufficio di Panigara in oratorio, sia durante le attività parrocchiali e le gite.