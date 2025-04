La holding lussemburghese Nuo Capital acquisterà la maggioranza delle azioni di Bialetti

La holding lussemburghese Nuo Capital acquisterà il 78,56 per cento delle azioni di Bialetti, azienda italiana famosa per le caffettiere, che si trova in difficoltà finanziarie dal 2021. Nuo Capital – di cui fanno parte in parti uguali la World-Wide Investment Company Limited della famiglia Pao-Cheng di Hong Kong e Exor della famiglia Agnelli-Elkann – ha anche annunciato che farà un’offerta pubblica d’acquisto per tutte le azioni di Bialetti, finalizzata alla rimozione della società dalla borsa di Milano.

Il passaggio di proprietà si basa su due compravendite. La prima riguarda l’acquisto di circa il 59 per cento di Bialetti, per un corrispettivo di 47,3 milioni di euro. Il secondo riguarda l’acquisto di circa il 19,56 per cento per 5,7 milioni. Nuo Capital arriverà così a detenere complessivamente il 78,56 per cento del capitale sociale di Bialetti. La chiusura dell’operazione è prevista entro la fine di giugno del 2025.